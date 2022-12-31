馬斯克削清潔工人手 Twitter員工要自備廁紙返工

富豪馬斯克收購社交平台Twitter後推出多項新政策開源節流，Twitter總部清潔工早前罷工要求加薪，馬斯克取消本月清潔服務。美媒指Twitter總部因欠缺清潔工導致衛生環境惡劣，員工上班更要自備廁紙。

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馬斯克（Elon Musk）10月以440億美元（約3,432億港元）收購Twitter，背負每年約10億美元（約78億港元）利息的債務，因此積極尋求節省約5億美元（約39億港元）的非人力成本。

《紐約時報》引述消息人士指，馬斯克心腹戴維斯（Steve Davis）負責監督Twitter開源節流的進度，已指示Twitter員工推遲向保安和清潔等服務外判商付款，有意通過談判減少費用，更已經停止向為Twitter處理稅務事宜的畢馬威會計師事務所付款。

Twitter上周已解僱紐約辦公室的清潔工及10名保安，並正拖欠三藩市總部的租金。由於總部清潔工罷工要求加薪，馬斯克就取消本月的清潔服務。

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據悉，辦公室因沒有清潔工陷入一片混亂，洗手間髒亂不堪，無人負責更換廁紙導致員工需自備。辦公室内更充斥員工食剩外賣餸菜的臭味。

Twitter最近招聘部分新員工接受離職員工的工作，但新人入職培訓時間由3日大幅縮短至僅90分鐘，内容包括遵守私隱和安全協議。更有新員工被迫透過LinkedIn聯絡已離職員工，了解公司服務運作。

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責任編輯：鄭錦玲