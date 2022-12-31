  • 18°C
香港時間 : 20221231日 (週六) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國未達成新冠群體免疫 美疾控中心憂新變異株出現

股樓投資 17:20 2022/12/31

分享：

分享：

引述外電報道，美國疾病控制和預防中心(CDC)發言人Kristen Nordlund表示，目前尚不清楚中國的疫情是否對美國疫情趨勢產生了任何影響，但CDC正在密切關注相關情況，並坦言中國還沒有形成對新冠病毒的集體免疫，可能有人會擔心出現病毒變異。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂


不過，，另一個跟蹤新冠變異情況的組織GISAID則表示，中國日提交的信息讓他木木們感到放心，並指變異株還在繼續傳播，但沒有發生任何重大的足以引起特別關注的突。變該組織過去一星期從中國各地收到近1,000個基因序列，主要由省級衛生部門和私營醫療機構提供。

中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定【見下頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3


過去數星期市面上開始出現另一種名為XBB的亞型株，美國監管機構表示，美國東北部地區流行的XBB亞型株令一款DxTerity Diagnostics Inc.生產的檢測試劑變得不太可靠。不過有衛生專家擔心，這些毒株可能更好地躲過疫苗和先前感染形成的免疫保護，並為日後更難捕捉的變異株出現創造條件。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎疫情 疫情

下一篇文章

【新股IPO】眾安智慧生活2271周五起招股 一手入場費約3596元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【跨年倒數】旅發局「香港跨年倒數」多媒體匯演除夕登場　邊度可以睇到? 贈你三大貼士
【跨年倒數】旅發局「香港跨年倒數」多媒體匯演除夕登場　邊度可以睇到? 贈你三大貼士
【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是
【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【時裝界大事】Vivienne Westwood 終年81歲 做教師再轉職設計師?
【時裝界大事】Vivienne Westwood 終年81歲 做教師再轉職設計師?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款