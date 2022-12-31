中國未達成新冠群體免疫 美疾控中心憂新變異株出現

引述外電報道，美國疾病控制和預防中心(CDC)發言人Kristen Nordlund表示，目前尚不清楚中國的疫情是否對美國疫情趨勢產生了任何影響，但CDC正在密切關注相關情況，並坦言中國還沒有形成對新冠病毒的集體免疫，可能有人會擔心出現病毒變異。

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不過，，另一個跟蹤新冠變異情況的組織GISAID則表示，中國日提交的信息讓他木木們感到放心，並指變異株還在繼續傳播，但沒有發生任何重大的足以引起特別關注的突。變該組織過去一星期從中國各地收到近1,000個基因序列，主要由省級衛生部門和私營醫療機構提供。

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過去數星期市面上開始出現另一種名為XBB的亞型株，美國監管機構表示，美國東北部地區流行的XBB亞型株令一款DxTerity Diagnostics Inc.生產的檢測試劑變得不太可靠。不過有衛生專家擔心，這些毒株可能更好地躲過疫苗和先前感染形成的免疫保護，並為日後更難捕捉的變異株出現創造條件。

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記者：張以正