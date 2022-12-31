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俄財閥2022年損失7410億 車路士前班主身家蒸發過半

環球政治 16:16 2022/12/31

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西方因應烏克蘭戰爭制裁俄羅斯政要，俄羅斯財閥2022年損失近950億美元（約7,410億港元）。其中英超球會車路士前班主阿巴莫域治損失最慘重，一年内身家蒸發超過一半。

英國樓價今年升2.8% 十大地區升幅最強勁（附排名） 【下一頁】

彭博億萬富豪指數顯示，約24名俄羅斯富豪2022年的資產總共損失近950億美元，代表自烏克蘭戰爭爆發以來，他們平均每日損失3.3億美元（約25.74億港元）。

阿巴莫域治（Roman Abramovich）的財富2022年大幅蒸發57%至78億美元（約608.4億港元），成最大輸家。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的盟友、能源業財閥Gennady Timchenko身家蒸發48%至 118億美元（約920.4億港元），另一盟友Suleiman Kerimov的身家也蒸發41%至90億美元（約702億港元）。

英國智庫預期 民眾可支配收入明年減3.8% 【下一頁】

英國最近公布的官方數據顯示，英國政府制裁1,271名俄羅斯財閥及政要，他們遭到凍結的資產總值超過180億英鎊，受制裁人士包括阿巴莫域治。

另外，全球頭500名最富有的人2022年總共損失近1.4萬億美元（約10.9萬億港元）資產。

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責任編輯：鄭錦玲

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