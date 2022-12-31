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【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求

Hot Talk 16:06 2022/12/31

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【大劉前度】「大劉」劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求

近日「大劉」劉鑾雄被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）同行現身銅鑼灣皇室堡，為二人情斷八年後首次同框，惹來外界關注。「大劉」劉鑾雄今日發聲明稱，近日有媒體明示或暗示指他與呂麗君（現名呂姵霖）復合一事並非屬實，並提出6點澄清。

劉鑾雄先在聲明指出，最近因呂麗君有困難，有事相求，自己為免小朋友受到影響的關係，遂與呂麗君達成商業協議。聲明續指當日呂麗君只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂麗君與他相約逛商場，「在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面」。

大劉炮轟網路打手散佈謠言

聲明強調，上述有關交易純屬商業性質，並不構成對呂麗君任何財政照顧或支持。

「大劉」炮轟近日媒體出現網路打手，故意散佈謠言，「不僅誤導公眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人覺得有必要作出澄清」。

劉鑾雄：與呂麗君同為小朋友父母親外並無任何關係

劉鑾雄在2016年與陳凱韻（甘比）結婚，劉鑾雄在聲明指，早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，「所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪」。

劉鑾雄重申，自己與呂麗君除了作為小朋友的父母親外，「並無任何關係，亦絕對不想有任何關係」，又提醒外界不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。「大劉」提到，自2014年與呂麗君分手後，不相往來，是次作出此聲明，實屬逼不得已，為免他人乘機招搖撞騙。

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編輯：李哲毅

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商場 呂麗君 劉鑾雄 陳凱韻 皇室堡 Windsor House 銅鑼灣
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