【新股IPO】眾安智慧生活2271周五起招股 一手入場費約3596元

由眾安集團(00672) 分拆的內地綜合物業管理服務眾安智慧生活(新上市編號:02271)自周五(30日)起至下周五(1月9日)招股，擬全球發售1.27億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎1.38至1.78元，以每手2000股計，一手入場費3595.91元；1月16日掛牌；聯席保薦人為招商證券國際及中泰國際。

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眾安智慧生活今次上市引入兩名基石投資者，包括宏揚建設及吉利(00175) 主席李書福旗下銘泰投資發展，合共認購7000萬元公司股份。

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集資所得，其中約55%擬用於策略性收購及投資；約30%用於投資及升級硬件及軟件；約15%用於豐富社區增值服務的服務組合、規模及效率。

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記者：張以正