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【手機上網】為何升級5G坐地鐵依然Load唔到？華為管理層拆解訊號飄忽原因

Hot Talk 14:49 2022/12/31

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【手機上網】為何升級5G坐地鐵依然Load唔到？華為管理層拆解訊號飄忽原因

目前香港5G網絡已覆蓋逾9成人口，但乘搭地鐵時經常遇到手機訊號黑洞，原因為何？華為香港無綫網絡與雲核心網解決方案銷售部部長易漢輝接受本報專訪時表示，香港以不同頻段組成大頻寬以提供5G服務，然而目前地鐵環境仍未能提供當中3.5Ghz、4.9Ghz等中寬帶以至26Ghz、28Ghz等毫米波，故部分地點5G服務水準受影響。

易漢輝指出，部分市區地鐵綫已落成數十年，隧道空間有限，故增加新設備、新頻段難度很高。易漢輝直言，香港一向安裝基站空間狹窄，尤其難以部署有源天綫的5G關鍵技術Massive MIMO（大規模多路輸入多路輸出），而且香港5G頻段較分散，所以基站的模塊數量較多，也增加了安裝難度。

近期投入使用的將藍隧道獲5G覆蓋，易漢輝表示，新建築物所預留空間較多，所以部署基站更加容易，有助5G網絡覆蓋，不過易漢輝補充，本港不會再出現大規模興建基站需求。

易漢輝認為，本港已完成第一階段的5G網絡建設，第三方數據顯示香港5G覆蓋率逾99%，未來須擴大網絡容量及構思新商用方案，例如專網專綫，滿足追求高穩定性、高網速的企業。

訪問全文可看【下一頁】

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記者：李哲毅

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