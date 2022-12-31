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【新股IPO】潤華服務2455招股 入場費約4040元

股樓投資 15:24 2022/12/31

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內地綜合物業管理服務提供商潤華服務(新上市編號：02455)自周五（30日）起至下周五（1月9日）招股，擬全球發售7,500萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎1.7至2元，每手2,000股計，一手入場費4,040.35元；1月17日掛牌；獨家保薦人為中泰國際。

同場加映:【溫股知新】波幅漸細 明年再計

潤華服務是次上市引入了濟南市槐蔭區發改委旗下濟南槐蔭為基石投資者，認購4000萬元人民幣公司股份。

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集資所得，其中約54.3%擬用於戰略性投資及收購；約28%用於開發、加強及實施信息技術；約17.7%用於完善員工激勵機制。

同場加映:【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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記者：張以正

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