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C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄

環球社會熱點 14:06 2022/12/31

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葡萄牙國腳C朗拿度上月與曼聯解約，周五（30日）宣布加盟沙特球會艾納斯。艾納斯於網上發文歡迎C朗加入，而C朗今次以2億歐元（約16.7億港元）年薪簽約料創球員年薪最高紀錄。

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艾納斯（Al Nassr）於Twitter發文，親證C朗（Cristiano Ronaldo）加盟的喜訊。艾納斯指C朗的加入將激勵球會取得更大成功，更形容C朗為世界上最偉大的運動員。

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艾納斯也貼出一張照片，顯示C朗與球會負責人一同手持印有C朗名字的7號球衣合照。

C朗與艾納斯簽署的合約將持續兩年半至2025年6月，C朗年薪達到2億歐元，被外媒形容為職業足球員有史以來最高年薪。

艾納斯指C朗渴望在不同國家體驗新的足球聯賽，而C朗也力讚艾納斯的經營理念非常鼓舞人心，很高興能加入球會並與隊友再取得更大成功。

艾納斯目前在沙特聯賽中排名第二，也是C朗職業生涯效力的第5間球會。

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C朗11月中於世界盃開幕前與曼聯解約，但根據轉會規則，C朗必須等到1月份轉會市場開啟後才能效力新球會。

C朗加盟艾納斯後的首場比賽，將於1月5日主場迎戰Al-Taee隊。

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責任編輯：鄭錦玲

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