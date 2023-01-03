【電動車】比亞迪照跌逾1%　上調新能源車指導價2000至6000人幣不等　另宣布伙UzAuto在烏茲別克成立合資公司

▲ 【1211】比亞迪上調新能源車指導價2000至6000人幣不等 另宣布伙UzAuto在烏茲別克成立合資公司

比亞迪 （01211） 宣布，比亞迪汽車決定自2023年1月1日起，對相關車型官方指導價進行正式調整，上調幅度為2000至6000元人民幣不等，詳情可諮詢當地經銷商。新價格將於1月1日零時起生效，在此之前支付定金簽約的客戶不受此次調價影響。

比亞迪照跌1.5%，報189.7元。

比亞迪指，受新能源汽車購置補貼終止影響，將對王朝、海洋及騰勢相關新能源車型的官方指導價進行上調。

另外，比亞迪周五（30日）宣布與中亞最大汽車製造商UZAuto簽署合資協議，雙方成立合資公司，專注於生產新能源汽車及其相關零部件。

合資公司將設在烏茲別克，未來主要生產比亞迪多款暢銷新能源車型，包括DM-i超級混動車型和相關零部件。

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編輯：李哲毅