北韓連續兩日試射導彈 金正恩指可搭載核武 射程覆蓋南韓全國（第二版）

北韓連續兩日試射導彈，周六（2022年12月31日）及周日（2023年1月1日）合共發射4枚超大型多管火箭炮系統，準確擊中東部海域目標。外界估計北韓連續兩日試射，旨在反制南韓軍方試射火箭一事，以及展示武器裝備的戰鬥性能。

（第二版更新周日試射）

北韓官方《朝中社》報道，北韓今日凌晨使用交付的超大型火箭炮，向東部海域發射一枚火箭炮彈。南韓傳媒分析指，北韓使用「交付」字眼，顯示已經完成實戰部署。

南韓軍方表示，偵測到北韓發射一枚短程彈道導彈，當地凌晨約2時50分，由平壤龍城地區發射，飛行約400公里後落入海中。

報道引述北韓最高領導人金正恩指，這款超大型火箭炮是可搭載戰術核武器的攻擊型武器，射程覆蓋南韓全國，而作為北韓的核心攻擊型武器，將履行「壓倒性制敵」的作戰使命。

金正恩表示，今次向軍方一次性交付30門攻擊型武器裝備，令人激動感概，強調會對敵人的妄動和不安分行為「以核制核」，強硬回擊。

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北韓周六早上8點（本港早上9點）左右，由黃海北道中和郡一帶向朝鮮半島東部海域方向發射了3枚短程彈道導彈。

發射點位於平壤以南60公里左右，料為北韓首次從該處發射彈道導彈。聯合參謀本部指，南韓軍方仍在分析射程、射高、飛行速度等數據，並正加強監視和戒備力度。

北韓對上一次於2022年12月23日，從平壤順安一帶發射兩枚固體燃料短程彈道導彈。由於南韓國防部周五（2022年12月30日）宣布成功試射自主研製固體燃料運載火箭，韓媒估計北韓翌日即試射導彈，很可能是要反制南韓。

韓聯社統計，不計算昨日及今日的試射，北韓2022年共發射37次共70枚彈道導彈，其中8次為發射洲際彈道導彈。

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責任編輯：嚴智勇、鄭錦玲