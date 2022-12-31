▲ 【快狗打車】阿里巴巴系疑將12.3%GOGOX大貨搬倉至中金 再惹減持疑雲

阿里巴巴 （09988） 系疑部署進一步減持本地創企快狗打車GOGOX （02246） ，聯交所中央結算系統（CCASS）數據顯示，上周三（12月21日）有1.07億股快狗打車GOGOX存入CCASS，當中7547.67萬股或12.3%轉入中金倉位，股份數目相當貼近阿里巴巴持股。

聯交所曾披露，阿里巴巴旗下菜鳥曾在9月15日及12月7日減持23.24萬股及90.26萬股快狗打車GOGOX，據CCASS數據顯示，中金倉位在上述兩個日子流出股份數目一致，意味阿里巴巴系很大機會透過中金減持快狗打車GOGOX。

阿里巴巴餘下持股賬面蝕73.3%

值得留意是，阿里巴巴系為快狗打車GOGOX上市前股東之一，平均每股買入價折合約12.91元，截至周五快狗打車GOGOX收報3.45元，意味阿里巴巴系餘下持股賬面仍蝕73.3%。

除了阿里巴巴外，不乏大戶或部署減持快狗打車GOGOX，自11月起累計1.73億股或28.03%快狗打車GOGOX存入CCASS。

交銀國際資管、農銀國際資管料同部署沽貨

C輪投資者之一的交銀國際資產管理折合認購GOGOX 約853.97萬股，而農銀國際投資管理也投資640.48萬股GOGOX。

據CCASS數據顯示，交銀國際證券在12月8日獲存入853.97萬股，而農銀國際證券則在12月9日獲存入640.48萬股，交銀及農銀倉位其後有序減持GOGOX。

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記者：李哲毅