▲ 【美國經濟】聯儲局隔夜逆回購操作使用量升至2.55萬億美元 創歷史新高

短期現金尋找地方停泊，帶動聯儲局隔夜逆回購工具在今年最後交易日錄得創紀錄單日資金流入，周五（12月31日）約113名參與者向聯儲局隔夜逆回購協議總計投入創紀錄的2.554萬億美元，按日增加2,450億美元。

貨幣市場基金等對手方可以通過該工具把現金存入聯儲局。之前的紀錄高位是2022年9月30日創下的2.426萬億美元，對比之下，2021年最後一個交易日，逾100家參與者投入規模為1.905萬億美元。

聯儲局可利用逆回購工具從符合條件的金融公司那裡吸收現金，這實際上形同貸款，目前的利率為4.3厘，這一回報率通常優於私營部門的短期貸款利率。有外電指，短期現金在 2021 年春季開始流向央行，然後持續增長，自 6 月以來，每日逆回購使用量一直保持在 2 萬億美元以上。

逆回購工具旨在為短期利率和聯邦基金目標利率提供間接下限，這是美聯儲實現其工作和通脹目標的主要工具。為了設定區間的上限，美聯儲還向接受存款的銀行支付費用，以將現金存放在央行，其準備金利率目前為 4.4厘。

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編輯：李哲毅