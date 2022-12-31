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【iM驗樓】驗收薈藍新盤只見小瑕疵　200呎中層單位獲93分

理財智慧 01:38 2022/12/31

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由宏安地產（01243）發展、位於青衣的薈藍近月陸續收樓，記者偕同驗樓師鍾志剛（鍾Sir）驗收中層203平方呎單位。經檢驗後發現，浴室門框有少許漏光、淋浴間去水兜有積水，以及抽油煙機有不正常響聲，但問題不算嚴重，不影響實際使用，獲評93分。

薈藍位於青衣寮肚路，屬青衣半山，地點稍為偏僻，由港鐵（00066）青衣站出發，車程約需10分鐘。而日常生活配套主要依賴鄰近的長亨邨商場。是次驗收的單位為A室，眺望荃灣大帽山；另一邊B室則望鄰近公屋樓景。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

業主黃小姐表示，單位用作自住，她本身在附近居住，主要相中單位景觀開揚，可飽覽藍巴勒海峽無敵海景。網上資料顯示，單位售價約459萬元，黃小姐稱，發展商提供附送高架床家具的選擇，如業主打算自行裝修，則可減3萬元，她透露自己喜歡高架床的設計，所以亦照以原價購入。

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鍾Sir在浴室發現兩個小問題，首先是浴室門。因門旁為鋁條設計，但夾口位不夠密封，有漏光問題，由縫隙看更剛好是座廁位置。不過鍾Sir指，縫隙不算大，實際使用根本無人發現，若業主介意的話，只需唧膠封好縫隙即可。

另一個小問題在淋浴間。正常淋浴間地台的去水位「地勢」較低，以便排水。而鍾Sir試水後，發現單位去水兜向右傾斜，變相角落位成最低點，構成積水問題。鍾Sir稱：「平底兜這種設計，（安裝）要求非常精準，一定要將之安裝得非常平，現時很明顯就側向一邊。」不過業主認為有磚蓋遮掩，看不到不成問題；而且因室內積水而導致蚊患的可能性低，鍾Sir建議不必重造。

【有片睇！】 薈藍200呎中層單位只見小瑕疵 鍾Sir評分：普遍都有9字頭【見下頁

最後則是家電問題，一般情況下，關上所有門窗開抽油煙機，空氣會由門縫透入，導致出現風聲，只需要開窗即可解決問題。然而今次鍾Sir發現，即使在打開門窗的情況下，仍聽到更高頻、刺耳的噪音，並不正常，需要找師傅檢查。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

一輪驗收後，單位沒有漏水、磚空鼓等大問題，鍾Sir表示，之前也有驗收薈藍其他單位，有個別單位出現隔氣漏水，不過亦並非需要拆掉重造的大問題，大部分單位都有9字頭，質素平均。

記者：陳楚琨

攝影：彭大偉

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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