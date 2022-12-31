【學校復課】不論學生疫苗接種率　全日面授課堂2月起逐步恢復

因應政府早前公布進一步調整本地防疫抗疫措施，教育局公布，不論學生的新冠疫苗接種率，全日面授課堂明年2月起逐步有序恢復。

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教育局決定全港中學包括特殊學校的中學部，2月1日起全面恢復全日面授課堂，小學包括特殊學校的小學部和幼稚園則於2月15日起全面恢復全日面授課堂。

學校疫苗通行證要求已於昨日撤銷，課後活動安排也會放寬，現時進行半日面授課堂的學校，所有學生在另一個半天均可留校進行課後活動，家中乏人照顧而須安排回校的學生也可留校活動。

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而考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁，傳播風險較高，而學生特別是年幼者為重點保護群組之一，教育局會維持中、小學和幼稚園，包括特殊學校學生及教職員每天進行快速抗原測試安排，暫至明年1月31日。

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