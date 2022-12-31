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【新春消費】於ELEMENTS圓方電子消費滿$2,800　即送精美利是封套裝　憑指定即日電子消費可免費泊車

理財智慧 00:05 2022/12/31

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今年農曆新年特別早，不足一個月就迎來兔年，ELEMENTS圓方帶來「年年有餘消費獎賞」，由1月2日至1月21日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣，即日單一消費滿指定金額，即可換領獨家限定《年年有餘》利是封套裝及各大獎賞！

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

由即日起至1月21日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一

  • 消費滿$2,800，即可享獨家限定《年年有餘》利是封套裝一套
  • 消費滿$8,800可享獨家限定《年年有餘》利是封套裝一套及總值$4,800獎賞，
  • 消費滿$28,000可享獨家限定《年年有餘》利是封套裝兩套及總值$16,800獎賞
  • 消費滿$68,000，即可享獨家限定精裝版《年年有餘》利是封套裝一套及合共總值$48,000獎賞，憑東亞信用卡消費滿相同金額，可額外獲得$2,500 ELEMENTS圓方電子禮券

此外，由即日起至1月21日成為ELEMENTS Club會員，更可於農曆新年期間透過ELEMENTS手機應用程式獲得「新春大利是」。

    點擊圖片放大
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    +5

而為方便顧客購物消費迎新春，ELEMENTS圓方特設「ELEMENTS圓方免費泊車優惠」，顧客憑指定即日電子消費，即可換領免費泊車優惠。

  • 即日兩張PREMIERE CINEMAS電影戲票或餐飲消費滿$200，即可換得2小時免費泊車優惠
  • 星期一至五任何消費滿$400／星期六、日及公眾假期任何消費滿$800，即可換得4小時免費泊車優惠。

顧客換領泊車優惠時，更可額外獲得三張「1小時免費泊車券」，供下次使用。 ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」於星期六、日及公眾假期憑即日電子消費滿$2,000，即享8小時免費泊車優惠。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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