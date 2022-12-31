【通關在即】港鐵擬復運3日前 開售高鐵車票

外界正預期本港即將和內地通關。港鐵(00066)過境鐵路總管張志強表示，東鐵過境口岸及高鐵站的員工，近期已返回崗位，為一月中前通關作準備和演練，將會視乎政府公布通關日期，在復運前3日售賣高鐵車票，數量則要視乎實際過關人數限額。至於高鐵可前往的地點，會在稍後時間公布。

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張志強表示，在高鐵的運作方面，已經與內地協議，1月3日(周二)起按時間表，試行返回內地，以測試系統及讓車長熟習運作安排，而東鐵過境口岸，於停運期間抽調到其他線路的人手，亦已返回原有崗位作準備。他強調，即使東鐵錢已更換成９卡列車，但運力不減，繁忙時間可維持2分多鐘一班車，將會密切監察通關後的客流量，有需要時再作列車班次調整。

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