【勿被騙】藥房不能銷售新冠口服藥物　違者屬犯法

日前有傳媒報道，本港有藥房出售新冠口服藥，更聲稱可寄往內地。衞生署今日（30日）表示，現時兩款新冠口服藥物只可向公私營醫療機構和醫生供應，病人也只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物，零售藥房不能向供應商採購及向市民銷售有關口服藥物。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

就有報道指有藥房出售新冠口服藥物，衞生署回應傳媒查詢時指，現時由2間藥物製造商供應本港的兩款新冠口服藥物，即帕克斯洛維德、莫納皮拉韋，已根據《藥劑業及毒藥規例》獲註冊為香港藥劑製品。

【飲食情報】麥當勞元旦限定全日早餐強勢回歸！全新阿華田脆脆口味熱香餅登場【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

目前，香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊用作治療新冠病毒病的口服藥物只有上述兩款。管理局考慮到使用該兩款註冊新冠口服藥物時，需注意有關病人是否適用，以及相關禁忌和可能出現的副作用等因素，因而於註冊條件加入特設限制。

發言人重申，兩款新冠口服抗病毒藥物屬處方藥物。任何人士非法管有及在沒有醫生處方情況下售賣處方藥物，以及非法管有和售賣未經註冊藥劑製品，即屬違法，每項罪行經定罪後最高可被判處罰款10萬元和監禁2年。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機