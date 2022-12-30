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【恒大汽車】恒大汽車正減省成本、涉裁員停工減薪　另已交付324輛「恒馳5」

股市 23:08 2022/12/30

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【恒大汽車】恒大汽車正減省成本、涉裁員停工減薪　另已交付324輛「恒馳5」

恒大汽車 （0708） 發公告指，正在量產「恒馳5」，並已交付324輛「恒馳5」。另外，集團指，為節省成本，正進行一系列減省成本措施，包括減少整體員工數目、安排部分員工停工休息 、部分員工減薪等，將繼續以最大力度為「 恒馳5」量產創造有利條件。

此外，恒大汽車全資附屬公司恒大恒馳新能源汽車控股（ 香港 ）有限公司接獲法定要求償債書，要求公司在法定要求償債書送達起三周內，即2023年1月5日或之前，支付未償還債務468.45萬歐元，否則債權人或會提出清盤呈請。

該附屬公司的主要資產為集團瑞典附屬公司National Electric Vehicle Sweden AB的股權。

恒大汽車表示，正就法定要求償債書尋求專業意見，將採取一切有效措施保障集團權益。

相關文章：

【恒大汽車】恒大汽車據報停產恒馳5、售廣州工廠　另四分之一員工停薪留職1至3個月（第二版）

【恒大汽車】恒馳5已正式交付　首批100部

編輯：袁諾曦

恒大汽車（00708） 恒大 港股
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