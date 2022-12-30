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【內房危機】時代中國：整體管理債務＋流動資金緊絀　預期暫停支付離岸債務

股市 22:47 2022/12/30

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時代中國：整體管理債務＋流動資金緊絀　預期暫停支付離岸債務

時代中國 （01233） 表示，為了整體管理離岸債務，確保債權人獲得公平公正的待遇，並鑑於流動資金緊絀，集團預期暫停支付離岸債務款項。未能還款或會導致集團債權人要求加快償還債務。

時代中國指，自2021年下半年起，中國物業市場的合同銷售及流動資金狀況轉差，集團未能不受影響。雖然今年11月已發布「金融16條」，旨在緩和市場所面臨的流動資金問題，惟預期影響及效益仍需一段時間方能惠及市場。

為落實離岸債務的整體管理，公司已委聘中國國際金融股份為財務顧問及盛德律師事務所為法律顧問。

時代中國又指，公司集中資源，保障項目交付進度，以維護正常經營。自2022年1月起，已交付38個項目，近4萬套房。同時，公司進行成本管理，嚴格管控費用支出。

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編輯：袁諾曦

時代中國控股（01233） 港股
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