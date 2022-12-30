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【飲食情報】麥當勞元旦限定全日早餐強勢回歸！全新阿華田脆脆口味熱香餅登場

理財智慧 23:13 2022/12/30

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麥當勞今年元旦繼續推出一年一度的全日早餐，今年更帶來全新阿華田脆脆熱香餅口味。另外，由1月2日起一連7日麥當勞App推出不同著數，一系列超值優惠與大家豐盛過新年！

一如往年，由元旦當日凌晨12時至晚上11時59分期間，顧客無論任何時段均可享用以上兩款早餐，更會以全日滋味價30元起發售。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同日起，熱香餅系列包括熱香餅精選套餐及珍寶套餐帶來多款熱香餅醬口味，包括經典熱香餅糖漿配牛油和奶醬口味，今年更為大家帶來期間限定阿華田脆脆熱香餅。

另外，由1月2日起「著數人氣王」回歸麥當勞App，為大家帶來多款全新優惠，多款精選優惠包括：買超值套餐加$1配麥炸雞1件（原味或蜜糖BBQ味）、$10九件麥樂雞、$15火腿扒芝士飽配中汽水及$20四件脆香雞翼配中汽水等，連續7日輪流推出至抵價超值美食。

麥當勞App著數人氣王優惠如下：

    點擊圖片放大
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此外，由2023年1月2日至2月20日，顧客用PayMe於麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿35元或以上，即獲5折扣優惠券於下次惠顧時使用。優惠券將於下次在麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿35元或以上時自動被使用。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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撰文 : 陳楚琨

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