【財政赤字】未計薪俸稅及利得稅　政府本財政年度首8個月錄2,703億元赤字

政府今日（30日）公布截至2022年11月30日，即本財政年度首8個月錄得2,703億元赤字。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

港府公布，11月份的財政盈餘是54億元。本財政年度首8個月的整體開支為5,272億元，收入為2,369億元。

計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得200億元收入後，本財政年度首8個月的財務狀況為2,703億元赤字。

【政府工略】物流署招聘駕駛教練 頂薪點近3.6萬元 入職條件一覽【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

政府發言人表示，截至11月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入，均大多在財政年度的後期收取。本財政年度的修訂預算會與2023至24年度《財政預算案》同時公布。



財政儲備在2022年11月三30日為6,868億元。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機