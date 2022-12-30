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【財政赤字】未計薪俸稅及利得稅　政府本財政年度首8個月錄2,703億元赤字

理財智慧 21:17 2022/12/30

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政府今日（30日）公布截至2022年11月30日，即本財政年度首8個月錄得2,703億元赤字。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

港府公布，11月份的財政盈餘是54億元。本財政年度首8個月的整體開支為5,272億元，收入為2,369億元。

計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得200億元收入後，本財政年度首8個月的財務狀況為2,703億元赤字。

【政府工略】物流署招聘駕駛教練 頂薪點近3.6萬元 入職條件一覽【見下頁

    點擊圖片放大
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政府發言人表示，截至11月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入，均大多在財政年度的後期收取。本財政年度的修訂預算會與2023至24年度《財政預算案》同時公布。
 
財政儲備在2022年11月三30日為6,868億元。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文 : 陳楚琨

利得稅 薪俸稅 債券 綠色債券 香港 財政預算案

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