數月前售出舊居　現急不及待入市　870萬購愉景新城三房戶

中港通關在即，樓市蘊釀轉勢，近日樓市交投氣氛持續好轉，有買家數月前沽出單位套現，現急不及待入市。中原地產丘漢偉表示，荃灣愉景新城12座中層F室，實用面積650平方呎，三房套間隔，享開揚園景及市景，今年5月開價1,000萬元，近日減至880萬元，由於業主數月前已舉家移民，所以願意擴大議幅，終以870萬元沽出單位，實用呎價約13,385元。

丘漢偉表示，買家為同區換樓客，數月前售出舊居後一直靜候入市時機，見近期樓價明顯回落，通關在即，即加快入市步伐。

資料顯示，原業主於2012年以500萬元買入單位，持貨10年，現帳面獲利370萬元，物業期內升值74%。

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