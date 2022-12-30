【大行報告】滙豐研究：受鋼材價格及規模效益支持 料海天國際2023年毛利率有望回升

滙豐研究預料，海天國際（01882）2023年毛利率有望回升，按年增長1.2個百分點至32.5%，主要受鋼材價格低以及規模效益支持。另外對公司2023及2024財年的收入預測上調4%，料增長率分別達13%及11%。該行維持對其「買入」評級，並將目標價由21.3元上調至23.3元。海天國際周五（30日）收市報20.9元，升幅0.5%。





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該行亦留意到，公司股價與收入增長有正面關聯，明年或觸發估值重評。而早前召開的中央經濟工作會議上，曾強調2023年要穩增長，又提及製造業競爭力提升的重要性，持續推進數碼化轉型及製造業升級。加上內地於12月14日頒發2023至2035年擴大內需戰略，冀提升傳統製造業並拓展先進製造業。

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滙豐研究指出，海天國際作為注塑機（PIMM）行業中的龍頭企業，相信能持續受惠於製造升級和進口替代，以及房地產行業的扶持政策，因家電佔內地注塑機需求達25%。

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撰文：鄭昊彤