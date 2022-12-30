【食物安全】Hershey's 巧克力含鉛、鎘2大重金屬　遭美消費者控訴

▲ 美國巧克力製造商 Hershey's 遭當地消費者控訴，指其多款巧克力產品被驗出高含量有可能傷害人體的鉛、鎘2大重金屬。（資料圖片）

據《路透》報道，美國巧克力製造商 Hershey's 遭當地消費者控訴，指其多款巧克力產品被驗出高含量有可能傷害人體的鉛、鎘2大重金屬。

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消費品測評類雜誌最新發佈的《消費者報告》披露28款市面有售的黑巧克力化驗報告，其中Hershey's旗下3款黑巧克力產品被驗出高含量重金屬（包括鉛和鎘），有可能危害人體健康，被美國一名消費者拉扎洛（Lazazzaro）於本月29日向紐約聯邦法院提出訴訟。

《消費者報告》化檢的28樣黑巧克力產品中，有23款被驗出高含量鉛和鎘，包括德芙（Dove）、Godiva 和瑞士蓮（Lindt）等知名巧克力品牌產品。其中，Hershey's 旗下的 Special Dark 黑巧克力棒（Special Dark Mildly Sweet Chocolate）和 Lily's 70% 黑巧克力棒（Lily's Extra Dark Chocolate 70% Cocoa）含鉛量較高；而 Lily's 85％ 黑巧克力棒（Lily's Extreme Dark Chocolate 85％ Cocoa）鉛和鎘含量都比較高。

《消費者報告》指出，若1個人每日食用1盎司（oz）含重金屬的巧克力，就有傷害人體的可能性。拉扎洛表示，若 Hershey's 有公開其巧克力產品的金屬含量，他就會減少什至不會購買相關產品。他要求法院批准將其提出的訴訟案列為集體訴訟，要求 Hershey's 賠償最少500萬美元（約3,898萬港元）。不過，Hershey's 至今仍未評論相關指控。

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責任編輯：楊嘉軒