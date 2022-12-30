▲ 【澳門博彩】永利澳門及永利皇宮娛樂場範圍及相關博彩設備 無償歸屬澳門政府

永利 （01128） 公布，於周五（30日）交易時段後，永利渡假村WRM其全資附屬公司Palo及澳門政府簽署財產轉移協議，永利於周六（31日）將永利澳門及永利皇宮娛樂場範圍相關博彩設備無償及無負擔地歸屬澳門政府。

根據該協議，永利將娛樂場範圍和相關博彩設備向澳門政府進行上述歸屬後，政府將相關範圍及設備暫時性轉移給永利渡假村經營幸運博彩，期限自2023年1月1日起，至博彩批給合同屆滿時止。

每年回報方面，永利渡假村將按規定向澳門政府繳納年度回報，首年回報為娛樂場範圍每平方米750澳門元，於2023年3月繳納，並根據澳門博彩法；第二年及第三年回報按前一年澳門平均物價指數作調整，分別於2024年3月和2025年3月繳納；第四年的回報按娛樂場範圍每平方米2,500澳門元，於2026年3月繳納；後續每年回報按前一年澳門平均物價指數作調整，於每年3月繳納。

永利董事會認為，財產轉移協議的條款公平合理，且符合公司及股東的整體利益。

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記者：宋佩恩