【大行報告】收購8個風電項目 花旗料可增潤電每股收益

花旗表示，華潤電力（00836）今年可再生能源產能目標增加6.3吉瓦，按年增長49.9%，公司的可再生能源擴張速度快，又指其近期收購的8個風電項目權益，能增加其每股收益。該行重申其「買入」評級，認為公司2022年預測市賬率0.8倍及4.9%的收益率吸引，予目標價22元。華潤電力周五（30日）收市報15.96元，升幅2.2%。





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對於華潤電力斥14.4億元人民幣收購8個風電項目權益，該行指由於該等風電場去年及今年首七個月純利，分別為2.32億及1.17億元人民幣，相信有關交易可增加公司每股收益。而當中首七個月的純利，相當於華潤電力今年上半年純利的2.7%。



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花旗亦認為，該等項目營運不足三年，相對較新而且處於免稅期。另外這些風電場位於華東地區，與華潤電力現有項目應該能產生協同效應。

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撰文：鄭昊彤