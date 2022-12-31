英國樓價今年升2.8% 十大地區升幅最強勁（附排名）

英國樓價連跌四個月，今年全年樓價升幅為2.8%，較去年大幅放緩。專家預計隨著加息及民眾實際收入減少，2023年英國樓價會再下跌近1成。另外，英國按揭機構盤點今年樓價升幅最強勁的十大英國地區，顯示倫敦的需求下降。

英國智庫預期 民眾可支配收入明年減3.8% 【下一頁】

英國全國建築協會（Nationwide Building Society）周五（29日）指，12月平均樓價下跌0.1%至26.2萬英鎊（約246萬港元），較11月的平均樓價下跌超過1,700英鎊（約1.6萬港元）。

今年樓價升幅最強勁的十大英國地區

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

樓價連跌4個月，是英國自2008年金融海嘯以來持續最長時間的跌勢。英國樓價今年按年升2.8%，增長速度僅為去年的三分之一，反映樓價今年已大幅放緩。

不過，樓市走勢地區差異大，按揭機構Halifax的數據顯示，英國樓價升幅最勁的20個地區，在截至11月的一年内升15.2%，增幅最強勁的地區更升超過5萬英鎊（約46.96萬港元）。

倫敦的樓市需求回落，而非主要城市地區的需求則上升。倫敦相對弱，同期增幅僅7.2%。不過倫敦平均樓價為59.7萬英鎊（約560萬港元），仍冠絕全國。

英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費 【下一頁】

約克（York）樓價按年升23.1%至37萬英鎊（約347.6萬港元），升幅最強勁。沃金（Woking）升幅排第二，樓價按年升19%至58.7萬英鎊（約551.2萬港元）。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）指，英國全國樓價指數連跌四個月是樓市調整的信號，預計英國樓價未來一年會跌近1成，主要受加息及實際收入減少所影響。

摩根大通（JPMorgan Chase）與瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）的經濟學家也預測，明年英國樓價將下跌1成，並於2024年延續跌勢。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲