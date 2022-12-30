  • 15°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨年倒數】旅發局「香港跨年倒數」多媒體匯演除夕登場　邊度可以睇到? 贈你三大貼士

理財智慧 19:09 2022/12/30

分享：

分享：

2022年將踏入尾聲，香港旅遊發展局的「香港跨年倒數」活動，將於除夕夜（12 月 31 日）登場，以具標誌性的維多利亞港作舞台、壯闊的香港天際線為背景，上演一場寓文化藝術、體育、創意動畫與煙火、光影效果等不同元素於一身的多媒體匯演，展示香港源源的活力，連繫全港市民和全球觀眾，同步渡過一個熱鬧開心的除夕夜。

【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是，詳見【下一頁


旅發局誠邀全港、以至全球的觀眾，一起參與這個年終盛會，市民可用多種方式參與，旅發局為大家提供以下有用貼士，一同迎接 2023 年！

1. 四大元素展現香港活力

• 「香港跨年倒數」多媒體匯演於 2022 年 12 月 31 日晚上 11 時 45 分舉行，全長 25 分鐘，
由四大元素組成： 

    點擊圖片放大
    +4
    +3


2. 安在家中收看整個活動
• 在除夕晚上，多個電視頻道均會全程現場直播「香港跨年倒數」，市民亦可以在網上收看：
電視直播頻道：無綫電視 J2（82 台）、 HOY TV（77 台）及Viu TV（99 台）

網上直播平台 旅發局 YouTube 頻道（https://www.youtube.com/hongkong)
旅發局 Facebook 專頁（https://zh-hk.facebook.com/DiscoverHongKong/
旅發局官方網站（www.discoverhongkong.com
旅發局亦會透過人造衞星，將現場畫面傳送至全球各地。

【消費數據】滙豐發布2022年用戶年度消費回顧 28-34歲用戶每月平均開支達5萬？，詳見【下一頁

 
3. 現場觀賞務必注意安全
• 市民可以在維港沿岸觀賞「幻彩詠香江」加強版光影煙火匯演，但請留意文化體育表演及
「全城同步 跨年倒數」動畫皆不設現場觀眾，市民可透過電視及網上直播觀賞。
• 最佳觀賞地點
• 香港文化中心外的尖沙咀海傍* • 星光大道*
• 灣仔金紫荊廣場的海濱長廊* • 維多利亞港內的觀光渡輪
*現場播放匯演音樂
• 市民觀賞匯演時請注意安全，遵照現場警務人員的指示，並應遵守法例及防疫措施。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
表演 文娛藝術 香港文化中心 旅發局

上一篇文章

【大行報告】收購8個風電項目 花旗料可增潤電每股收益

下一篇文章

周末預約睇樓量3連升　中原陳永傑：樓市小陽春已成雛型　十大屋苑全年樓價變化一文看清

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款