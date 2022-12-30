【跨年倒數】旅發局「香港跨年倒數」多媒體匯演除夕登場　邊度可以睇到? 贈你三大貼士

2022年將踏入尾聲，香港旅遊發展局的「香港跨年倒數」活動，將於除夕夜（12 月 31 日）登場，以具標誌性的維多利亞港作舞台、壯闊的香港天際線為背景，上演一場寓文化藝術、體育、創意動畫與煙火、光影效果等不同元素於一身的多媒體匯演，展示香港源源的活力，連繫全港市民和全球觀眾，同步渡過一個熱鬧開心的除夕夜。

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旅發局誠邀全港、以至全球的觀眾，一起參與這個年終盛會，市民可用多種方式參與，旅發局為大家提供以下有用貼士，一同迎接 2023 年！

1. 四大元素展現香港活力

• 「香港跨年倒數」多媒體匯演於 2022 年 12 月 31 日晚上 11 時 45 分舉行，全長 25 分鐘，

由四大元素組成：

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2. 安在家中收看整個活動

• 在除夕晚上，多個電視頻道均會全程現場直播「香港跨年倒數」，市民亦可以在網上收看：

電視直播頻道：無綫電視 J2（82 台）、 HOY TV（77 台）及Viu TV（99 台）

網上直播平台 旅發局 YouTube 頻道（https://www.youtube.com/hongkong)

旅發局 Facebook 專頁（https://zh-hk.facebook.com/DiscoverHongKong/）

旅發局官方網站（www.discoverhongkong.com）

旅發局亦會透過人造衞星，將現場畫面傳送至全球各地。

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3. 現場觀賞務必注意安全

• 市民可以在維港沿岸觀賞「幻彩詠香江」加強版光影煙火匯演，但請留意文化體育表演及

「全城同步 跨年倒數」動畫皆不設現場觀眾，市民可透過電視及網上直播觀賞。

• 最佳觀賞地點

• 香港文化中心外的尖沙咀海傍* • 星光大道*

• 灣仔金紫荊廣場的海濱長廊* • 維多利亞港內的觀光渡輪

*現場播放匯演音樂

• 市民觀賞匯演時請注意安全，遵照現場警務人員的指示，並應遵守法例及防疫措施。

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責任編輯：陳詠妍