【日本經濟】12月購買量達近17萬億日圓！ 日本央行連三日宣布進行債券購買

日本央行宣布連續第三日進行計劃之外的債券購買，其額外固定利率和固定金額債券購買組合，已經將本月的購買量推高至近17萬億，創下單月紀錄。

市場猜測此為日本央行反擊有關正結束超寬鬆貨幣政策的猜測。

日本央行於2022年12月20日的會議上，意外地把基準10年期公債殖利率上限上調至至 0.5%。即使日本央行表示，此舉為改善市場運作，但交易員仍將其解讀為，這是日本央行正朝著結束其殖利率曲線控制（YCC）政策的第一步。

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記者：何珊如