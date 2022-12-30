  • 15°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】12月購買量達近17萬億日圓！ 日本央行連三日宣布進行債券購買

環球政經 18:37 2022/12/30

分享：

分享：

日本央行宣布連續第三日進行計劃之外的債券購買，其額外固定利率和固定金額債券購買組合，已經將本月的購買量推高至近17萬億，創下單月紀錄。

市場猜測此為日本央行反擊有關正結束超寬鬆貨幣政策的猜測。

日本央行於2022年12月20日的會議上，意外地把基準10年期公債殖利率上限上調至至 0.5%。即使日本央行表示，此舉為改善市場運作，但交易員仍將其解讀為，這是日本央行正朝著結束其殖利率曲線控制（YCC）政策的第一步。

同場加映：【MPF】11月強積金反彈  成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如

 

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 債券 日圓 日本 日本央行

上一篇文章

周末預約睇樓量3連升　中原陳永傑：樓市小陽春已成雛型　十大屋苑全年樓價變化一文看清

下一篇文章

【美國經濟】認為ESG為民主黨推廣產物 美國共和黨計劃於明年加強反ESG運動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款