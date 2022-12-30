【美國經濟】認為ESG為民主黨推廣產物 美國共和黨計劃於明年加強反ESG運動

近年環境、社會和企業管治（ESG）的投資策略大受熱捧，惟有關投資策略正受到美國共和黨攻擊，預計攻擊未會平息。

有十多個共和黨州檢察長抨擊ESG的實踐，另外國會中的共和黨議員亦正計劃加強對「覺醒資本主義」（woke capitalism）的審查，因為該些共和黨議員認為ESG為民主黨努力推廣的產物，旨在優先考慮氣候變化及其他社會問題，將會損害化石燃料行業。

共和黨對ESG的政府攻擊得到一些知名人士支持，包括美國前副總統彭斯（Mike Pence）、Tesla（美：TSLA）CEO馬斯克（Elon Musk）亦曾發出批評ESG言論。



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記者：何珊如