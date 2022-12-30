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周末預約睇樓量3連升　中原陳永傑：樓市小陽春已成雛型　十大屋苑全年樓價變化一文看清 

股樓投資 18:39 2022/12/30

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受美國加息、第五波疫情影響，今年樓市價量齊跌，但近日情況好轉。據中原地產統計，十大屋苑周末預約睇樓量連升3周，本周末錄482組客，按周升4.3%。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，近日好消息逐漸浮現，如美國加息速度放緩、加上中港兩地進一步放寬防疫措施及明年初全面通關等，令樓市再次升溫，各區睇樓氣氛持續好轉，部分買家更率先偷步入市，相信樓市小陽春已成雛型，樓價有望尋底成功，谷底反彈。

回顧2022年，十大屋苑全年錄2,262宗成交，按年跌35.7%，創4年新低，而樓價亦全綫下挫，跌幅介乎13.9%至21.7%。以跌幅計，鰂魚涌康怡花園樓價跌最多，急跌21.7%，實用呎價約14,075元；東涌映灣園跌至少，僅跌13.9%，實用呎價約10,778元。 

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 陳永傑 中原地產 二手市場

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