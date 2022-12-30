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【中港通關】新地7大商場「好賞 • 同遊」迎通關　推兩地互惠消費禮遇組最強循環消費圈

商業 18:14 2022/12/30

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新地聯動旗下7大中港商場，推出「好賞 • 同遊」消費禮遇，打造兩地循環消費圈。（資料圖片）

香港與內地料明年1月通關，預計將推動兩地居民往來，進一步恢復社會和經濟活動。有香港地產商瞄準先機，於旗下商場推出中港互惠消費禮遇，讓兩地居民不論在香港或內地消費，都可享受連串商戶購物優惠，組成中港循環消費圈。

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新鴻基地產（新地）聯動旗下7大中港商場，包括本港6大鐵路沿線商場：新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場，以及位於廣州天河的大型購物中心天環Parc Central，攜手推出「好賞 • 同遊」消費禮遇，由2023年1月8日起向北上消費的港人及來港的內地旅客送出總值高達1,000萬元的消費獎賞。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示：「兩地通關加上春節在即，我們相信有關政策將大大刺激港人北上遊玩及內地旅客來港消費的意欲。新地旗下6大商場因此將破天荒跟廣州天環 Parc Central 聯手推出跨地域的循環消費優惠，讓大家在本港或內地的參與商場消費的同時，也可享有另一地緣的新地同系商場之消費獎賞。」

消費獎賞包括參與商場的購物優惠券、適用於新地6大本港商場的「新地賞你禮品卡」和廣州天環 Parc Central 的電子餐飲券，以及連串「食、買、玩」娛樂消閒商戶優惠。

周淑雯又稱：「我們有信心透過中港商場相互引流的協同效應，將有助提升參與商場的整體人流及生意額增幅。」

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責任編輯：楊嘉軒

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