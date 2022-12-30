【富途FUTU】中證監整治富途和老虎非法跨境展業　禁增量資金跨境入帳、責成機構現場核查　美股盤前曾跌30%

▲ 【富途FUTU】中證監整治富途和老虎非法跨境展業 禁增量資金跨境入帳、責成機構現場核查

富途（美：FUTU）昨日突公布延遲香港雙重主要上市，中證監最新公布，推進富途控股及老虎證券非法跨境展業整治工作，並對兩間公司違法違規行為進行整改。富途控股、老虎證券（美：TIGR）美股盤前急插，富途最多跌幅達3成，最新跌幅收窄至約24%。

中證監公告，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，擬要求富途控股、老虎證券對違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動。禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新賬戶。二是妥善處理存量業務。

中證監表示，為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶。

中證監指富途在境內違規開展跨境證券業務

中證監指，兩間公司未經當局核准，面向境內投資者開展跨境證券業務，根據《證券法》等相關法律法規，行為已構成非法經營證券業務。當局指去年10月通過媒體發聲表明監管態度，即此類境外證券經營機構的跨境證券業務不符合《證券法》《證券公司監督管理條例》等法律法規規定，將依法對此類活動予以規範。

去年11月，中證監曾對富途及老虎證券高管進行監管約談，要求其依法規範面向境內投資者的跨境證券業務。

中證監又提到，會將責成相關派出機構對富途控股、老虎證券進行現場核查、督促整改，並視整改情況採取進一步監管措施。

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編輯：葉志偉