【富途FUTU】中證監整治富途和老虎非法跨境展業　禁增量資金跨境入帳　富途及老虎證券：將嚴格配合整改工作（第三版）

▲ 【富途FUTU】中證監整治富途和老虎非法跨境展業 禁增量資金跨境入帳、責成機構現場核查

富途（美：FUTU）昨日突公布延遲香港雙重主要上市，中證監最新公布，推進富途控股及老虎證券非法跨境展業整治工作，並對兩間公司違法違規行為進行整改。富途控股、老虎證券（美：TIGR）美股盤前急插，富途最多跌幅達3成，最新跌幅收窄至約28.4%，報42.8美元。

富途及老虎國際：將嚴格配合整改工作

富途表示，公司將嚴格按照監管的要求配合相應整改工作，同時亦會依照中國證監會的要求，全力服務好所有存量境內投資者，繼續為大家提供優質的交易服務。富途表示，將持續加大國際化的步伐，保持初心，為更多的全球投資者提供更加優質的產品和服務。同時，富途亦會積極與中國證監會及其派出機構溝通依法規範面向中國境內投資者的跨境證券業務的具體方式。

老虎國際則指，公司已關注到中國證監會發布的跨境展業整治工作相關信息。一直以來，公司高度重視全球的合規與監管要求，公司在中國香港、澳大利亞、新西蘭、美國、新加坡等國家和地區持有63張金融牌照與資質，新增客戶中9成來自上述國家或地區。老虎國際將按照中國證監會有關要求，繼續依法合規服務存量客戶，積極配合核查，遏制境內投資者增量，全面做好整改工作。

中證監公告，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，擬要求富途控股、老虎證券對違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動。禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新賬戶。二是妥善處理存量業務。

中證監表示，為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶。

中證監指富途在境內違規開展跨境證券業務

中證監指，兩間公司未經當局核准，面向境內投資者開展跨境證券業務，根據《證券法》等相關法律法規，行為已構成非法經營證券業務。當局指去年10月通過媒體發聲表明監管態度，即此類境外證券經營機構的跨境證券業務不符合《證券法》《證券公司監督管理條例》等法律法規規定，將依法對此類活動予以規範。

去年11月，中證監曾對富途及老虎證券高管進行監管約談，要求其依法規範面向境內投資者的跨境證券業務。

中證監又提到，會將責成相關派出機構對富途控股、老虎證券進行現場核查、督促整改，並視整改情況採取進一步監管措施。

HKSFPA：突顯中證監重視行業不合規行為

香港證券及期貨專業總會（HKSFPA）會長陳志華表示歡迎及支持中證監的決定，相信中證監已有充份理據，證明相關券商違反有關法律法規規定。

陳志華續指，這次事件得到中證監的主動介入及推進，突顯中證監對行業不合規、不規範等行為的重視，向在法規紅線上賺取不合規商業紅利的個別券商發出最嚴肅的指導，亦正面提醒市場，應小心嚴謹挑選合規券商，避免承擔不必要的隱藏風險，因小失大。

（第二版加入香港證券及期貨專業總會回應，第三版加入富途回應）

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編輯：葉志偉