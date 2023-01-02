【元宇宙】初創推出「元宇宙即服務」　聚焦社交電商功能

區塊鏈與加密貨幣生態系統已陸續建立出適用於Web3的產品，同時令各界對Web3的關注大大提升，有言相關技術會在未來持續地影響金融科技服務創新，以及商業模式。數碼港社群初創公司Moonland Metaverse早前亦瞄準該市場缺口，投入發展以社交電商平台功能作核心的元宇宙，並以Metaverse-as-a-Service（MaaS）「元宇宙即服務」助解決企業開發痛點。

雖然全球最大加密貨幣比特幣及以太幣的跌勢持續，其他加密貨幣表現亦好壞參半，惟Moonland Metaverse聯合創始人陳欣寧（Linda）認為，Web3的長遠發展依然十分可觀，更留意到不少企業陸續將Web3定為新業務發展方向。

提供更易方法 助新手進入

她指：

從過往NFT虛擬資產、元宇宙地產等風潮，Web3上有一定客群、願意付錢的買家，證明了有市場。下一步要做的，就是提供更容易上手的方法，予一眾新手進入。

去年底，炒賣元宇宙地產獲利成為市場熱話，不少人對於那是一時炒作，還是具有真正價值的投資機遇存有疑問。當時正擔任區塊鏈開發人員（Blockchain Ddeveloper）的Linda，與另一從事商業發展及市場營銷方面工作的聯合創始人構思，在元宇宙平台助企業及品牌發展元宇宙商務。

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首先開發如熱門遊戲《動物森友會》（簡稱動森）形式的元宇宙平台，提供約300件虛擬3D家具，讓用戶按個人喜好組合，建構客製化的空間。早前又將NFT設計成房卡，首批出售了5,555張。

本港經濟在今年下半年隨疫情管控放鬆和經濟環境逐步改善，她指，近日還有一些中、小型公司或新品牌如珠寶、紅酒品牌等，盼加大投入於有意義的Web3建設與技術開發。據透露，僅在今年下半年截至10月中的B2B業務，已比上半年增加了150%。

在部署計劃之中，她指尤其需要留意未來進入Web3的年輕一代，其消費行為及習慣可能已有改變。她回顧：

過往Web3用戶的消費模式，除了採用虛擬貨幣，還十分重視產品是否包含提升Web3參與度的元素及體驗等，並非視乎金融機構、信用卡可以提供甚麼折扣優惠，也不是人人都擁有傳統銀行戶口或信用卡。

看見商業潛力 建品牌價值

因此，目前其建構的元宇宙空間均可在網頁瀏覽，以社交電商功能作核心，除了社交、購物、聊天這些基本功能，還會提供支付平台等技術，另視乎情況及需求，加入遊戲元素作為「配菜」。以早前與支付服務供應商AsiaPay達成的戰略合作協議為例，就有在Moonland元宇宙開發AsiaPay總部、分散式商場、支付平台等技術，以及開設商業項目。另早在今年6月，已着手為逾50間NFT項目及著名品牌商戶，開發元宇宙總部。

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近年愈來愈多公司轉用「軟件即服務」（SaaS）助靈活部署新應用，降低底層軟硬件架構採購及管理成本。Linda認為，該形式服務也同樣可應用在Web3世界，於是開設Metaverse-as-a-Service（MaaS）元宇宙即服務，讓即使對建構元宇宙空間缺乏專業知識的用戶，可以用更快捷的方法，直接選擇其預設場景模組。

她強調：

不僅是AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）技術方面要做得好，還有50%關於社群，Web3的展示如NFT、元宇宙平台上的3D空間、舉辦虛擬活動等，以增加該「小型社交圈」的支持度，讓人看到其實在發揮的商業潛力，同時建立品牌價值及知名度。

記者：張寶燕

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