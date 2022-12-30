【科企裁員】字節跳動據報多條業務綫裁員　傳部份員工不獲賠償

▲ 字節跳動據報多條業務綫裁員 傳部份員工不獲賠償

據內媒引述消息人士指，字節跳動已開啟裁員，料規模約10%，裁員涉及研發、產品、運營等多個崗位。據指，各個業務綫基本確認優化目標，包括今日頭條、抖音、飛書、Tiktok、商業化、Data、懂車帝等業務線均有員工收到裁員通知。

內媒指，飛書是目前裁員的重災區。從10月績效評定結束到12月初，飛書人員規模減少了1000多人，降幅已超過10%，而且裁員還在繼續。

報道續指，在10月績效評定之後，低績效員工陸續收到HR或者直屬領導的單獨談話通知。在談話中，HR或直屬領導多以「工作能力不行」、「出去看看機會」、「產出與職級不匹配」、「當前團隊沒有你的位置，不用想晉升」等理由誘導員工自行離職。

據指，部分因為遭遇離職誘導而自行離職，並未獲得賠償，部分員工和公司協商離職，獲得「N+1｣ 賠償。

報道又引述部份員工稱，自己在績效評定中遭遇了不公正待遇，同樣的工作內容之前拿了正常績效，10月份卻拿了低績效。

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編輯：袁諾曦