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【山地悠遊人生@iM網欄】乘風破浪 揚帆出海7日

名人薈萃 07:00 2023/01/01

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蒸汽機發明後逐步代替了帆船，在大型帆船消失了百年後的今天，很多歐洲遊客依然對帆船充滿熱愛和激情，德國朋友的願望是乘坐一次古老的帆船，得知德國航海旅遊公司航海经典Sailing Classics有三艘古老豪華帆船，我才有幸體驗到百年前揚帆航行的經歷。

 

Sailing Classics在歐洲的知名度很高，每年都會有大批遊客出海，全年提供多條不同航程。 目的地主要集中於加勒比海、東/西地中海等，其中以7天和14的航程最為常見。經典的帆船的航綫包括地中海、希臘、塔希提及周邊島嶼、加勒比海海域，有7-21晚的不同航程選擇，每一季還有橫跨大西洋的航綫。讓旅客享受低碳又環保的海上之旅。

 

 

更重要的是，旅客可以自願參與航海工作，或者選擇像我一樣什麼都不做，祇是體驗5星級酒店式的航海過程。船票雖然收費高昂，但經常爆滿。

 

 

路線圖

這次乘坐的帆船叫CHRONOS，長54米，可容納24名乘客，有9名船員。航綫選了加勒比海海域最美的幾個島國，CHRONOS停泊在Grenada 格林納達的聖喬治灣（見附路綫圖）。 集合後乘坐小艇正式登船，雖然每個船艙都滿，但只有17位旅客，因為其中好幾位乘客是單身，包含一日三餐，下午茶，房間的設施，餐飲比美五星級酒店。但不包酒精飲料。但飲料不是很貴，一罐啤酒3歐元、一杯雞尾酒6.5歐元、一瓶義大利紅酒39歐元。

 

 

船員大多都波蘭年輕人，荷蘭籍船長外貌像海盜。廚師是義大利人，手藝不錯，我是幸運兒，原本的廚師很差，一半橫跨大西洋的乘客都投訴伙食太差，包括船長，所以在我登船的當天，他們把之前的廚師換了。

 

 

17名乘客大多數都是熟客，登船好幾次，最厲害的是一家三口，這是他們一家第五次登船。只有我和朋友、一位奧地利老頭、跟一位38歲的英國人是第一次登船。

 

 

第二天我吐的不醒人事，當天晚上其中一位乘客送了幾粒暈浪丸給我，從此之後才能跟航海有親密接觸。加勒比海區域水質良好，空氣清新，船上有任何問題或要求，船員都樂意提供幫助。在 CHRONOS 上度過美好時光！

 

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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