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【玄人‧峰語@iM網欄】風水揀樓 玄空飛星有盲點

名人薈萃 11:00 2022/12/31

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踏入新一年，在此祝願大家運轉乾坤，鴻運當頭。

近日很多客人及朋友都會問我流年前程及風水上的問題，尤其是2023年是天運八運最後一年，如果真的想搬屋轉運，希望知道那個坐向最旺最好。 由於現今資訊發達，網上有不少提供九運揀樓方法，不過，很多學理上的揀樓法，點題過於簡單，未必搔到癢處，因此藉本欄分享一些經驗，以便讀者們揀樓時都有參考的準則。

首先，在香港稍懂風水的同儕或平民大眾，普遍中了「玄空飛星」的毒，意思是甚麼都是以飛星作為風水考慮的先決條件。大家要記住，飛星只是玄空風水中的「紫白訣」，只是其中一個學理，要配合客觀條件才可以發揮效果，但偏偏很多信風水的人，卻以此為金科玉律。事實上，「玄空飛星」本身有其很大的盲點，就是純以後天八卦的飛伏去排星，變相出現了系統上的問題。

嚴格而言，「玄空飛星」掛星法有四大格局，分別為「旺山旺向」(即丁財兩旺之屋)；「雙星到向」(即旺財之屋)；「雙星到坐」(即旺丁之屋)；及「上山下山」(丁財兩敗)之屋。問題出現了，如果以玄空飛星的後天八卦飛伏的理論，在九運中是沒有「旺山旺向」及「上山下水」的住宅，但大家又試想想，整整未來20年沒有這類住宅，又是否合理呢？由此可見，如果純以飛星的理論是有其盲點，我們不能以偏蓋全。

不過，始終坊間仍是玄空飛星為主流，就算沒有風水底子的受眾，都會以坊間玄學書籍或網站的玄空方位，作為揀屋參考準則，有見及此，我只好向大家提供一些學理上的參考方位給大家(見下表及下圖)，但在此亦要再三強調，這不是揀樓的不二法門，當中涉及內外巒頭、零正神、納氣位等學問，基本上要幾者合一參考，才可以叫得上真正的風水。這好比你跟人說自己有部名車，但油缸是空的、前面沒好路行的，再好的車最終都是得物無所用。

事實上，我幫人看風水，仍是以巒頭先行，巒頭好但方位不是上選，仍可解決很多風水上的問題，但反之卻不能。所以如果自行去揀樓，首重條件是全宅周圍沒有形煞破敗，在寸金尺土的香港，已算是不錯的風水了。

表一：雙星到向(旺財) 的坐向

表二：雙星到坐(旺丁) 的坐向

圖一: 二十四山方位圖

 

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作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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