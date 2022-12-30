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英國政府企硬 工會聯盟促護士放棄加薪19%要求

環球社會熱點 18:05 2022/12/30

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英國護士本月已展開罷工，要求政府承諾加薪19%以追趕通脹，但政府態度企硬指難以承受上述加幅。護士將於下月中再罷工，工會聯盟領袖促護士放棄加薪19%的要求，但强調政府需要參與談判才能促成協議。

英國智庫預期 民眾可支配收入明年減3.8% 【下一頁】

英國最大護士工會皇家護理學院（RCN）早前拒絕政府加薪4%的提議，稱護士實際收入在過去10年下跌6%，要求加薪幅度高於上月零售物價指數（RPI）通脹率5%，相當於加薪19%。

國防大臣華禮仕（Ben Wallace）周四（29日）態度企硬，指政府沒有資金為護士加薪19%，會沿用薪酬審查機構建議的加薪幅度，更稱工會應直接與僱主談判。

華禮仕更批評工會：

我哋唔會返去70年代，工會大佬以為佢哋可以控制政府，但我哋唔會接受勒索交贖金。

（We’re not going back to the 1970s where the trade union barons thought that they ran the government. We’re not going to be held to ransom.）

政府與工會的談判僵持多時，英格蘭護士將於下月18日至19日再次罷工。 

英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費 【下一頁】

英國工會聯盟（TUC）代表英國48個工會和550萬工人，不過不包括RCN成員。

TUC新任秘書長諾瓦克（Paul Nowak）表示，他認為談判有望達成協議，但前提是政府必須參與談判。

諾瓦克認為護士需要在加薪19%方面妥協，指必須要找到一個著陸點，大約介乎政府提供的5%至工會要求的19%之間。

諾瓦克更批評政府利用條款束縛公共部門薪酬審查機構，躲在機構背後拒絕與工會談判以達成合理的解決方案。

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責任編輯：鄭錦玲

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