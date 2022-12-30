英國政府企硬 工會聯盟促護士放棄加薪19%要求

英國護士本月已展開罷工，要求政府承諾加薪19%以追趕通脹，但政府態度企硬指難以承受上述加幅。護士將於下月中再罷工，工會聯盟領袖促護士放棄加薪19%的要求，但强調政府需要參與談判才能促成協議。

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英國最大護士工會皇家護理學院（RCN）早前拒絕政府加薪4%的提議，稱護士實際收入在過去10年下跌6%，要求加薪幅度高於上月零售物價指數（RPI）通脹率5%，相當於加薪19%。

國防大臣華禮仕（Ben Wallace）周四（29日）態度企硬，指政府沒有資金為護士加薪19%，會沿用薪酬審查機構建議的加薪幅度，更稱工會應直接與僱主談判。

華禮仕更批評工會：

我哋唔會返去70年代，工會大佬以為佢哋可以控制政府，但我哋唔會接受勒索交贖金。 （We’re not going back to the 1970s where the trade union barons thought that they ran the government. We’re not going to be held to ransom.）

政府與工會的談判僵持多時，英格蘭護士將於下月18日至19日再次罷工。

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英國工會聯盟（TUC）代表英國48個工會和550萬工人，不過不包括RCN成員。

TUC新任秘書長諾瓦克（Paul Nowak）表示，他認為談判有望達成協議，但前提是政府必須參與談判。

諾瓦克認為護士需要在加薪19%方面妥協，指必須要找到一個著陸點，大約介乎政府提供的5%至工會要求的19%之間。

諾瓦克更批評政府利用條款束縛公共部門薪酬審查機構，躲在機構背後拒絕與工會談判以達成合理的解決方案。

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責任編輯：鄭錦玲