英國政府企硬 工會聯盟促護士放棄加薪19%要求

英國護士本月已展開罷工,要求政府承諾加薪19%以追趕通脹,但政府態度企硬指難以承受上述加幅。護士將於下月中再罷工,工會聯盟領袖促護士放棄加薪19%的要求,但强調政府需要參與談判才能促成協議。

英國最大護士工會皇家護理學院(RCN)早前拒絕政府加薪4%的提議,稱護士實際收入在過去10年下跌6%,要求加薪幅度高於上月零售物價指數(RPI)通脹率5%,相當於加薪19%。

國防大臣華禮仕(Ben Wallace)周四(29日)態度企硬,指政府沒有資金為護士加薪19%,會沿用薪酬審查機構建議的加薪幅度,更稱工會應直接與僱主談判。

華禮仕更批評工會:

我哋唔會返去70年代,工會大佬以為佢哋可以控制政府,但我哋唔會接受勒索交贖金。

(We’re not going back to the 1970s where the trade union barons thought that they ran the government. We’re not going to be held to ransom.)