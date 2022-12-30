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【可持續發展】煤氣獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數

股市 17:24 2022/12/30

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【可持續發展】煤氣獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數

香港中華煤氣 （00003） 宣布，首度納入成為道瓊斯可持續發展亞太指數（Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index）成分股。道瓊斯可持續發展亞太指數在2009年面世，旨在量度經標普全球可持續發展評估（CSA）認可的亞太區可持續發展領先公司之表現。

煤氣公司在2022年標普全球可持續發展評估中取得67分（滿分為100分），較去年進步16分。標普全球ESG評分旨在量度公司在環境、社會及管治（ESG）方面的風險披露、表現、公開披露資料的質素和完整性，以及對新出現但未充分報告的ESG事宜的認知。

煤氣公司指，公司的減碳策略不僅用以應對與氣候變化相關的風險，還判別並把握到這個全球挑戰帶來的商機。煤氣公司一直投資智慧能源、轉廢為能等項目，為實現碳中和出一分力。

在社會範疇方面，煤氣公司公司不斷專注發展可持續的人才梯隊，秉持嚴格安全標準。在管治及經濟方面，煤氣公司製訂行為守則，規範員工和商業夥伴時刻恪守專業道德標準。另外，公司亦積極管理風險，以建立穩定可靠的供應鏈。

另外，煤氣公司的MSCI ESG評級最近亦從「BBB」級調升至「A」級。

相關文章：

【煤氣003】煤氣公司完成約1萬噸 VCUs 碳交易

【可持續發展】煤氣首批碳中和石腦油船運已從澳洲抵達香港　獲REDD+認證

編輯：袁諾曦

港股 香港中華煤氣（00003）
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