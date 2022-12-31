【科技一周回顧】WhatsApp 2023年將不支援哪些手機？　黑客出售4億Twitter用戶數據威脅Elon Musk

來到2022年最後一周，大家迎接2023年的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

WhatsApp在香港也是其中一大熱門通訊軟件，不過隨著WhatsApp定期檢視支援的作業系統並進行更新後，可能將有部份舊款智能手機要被淘汰。今日（12月31日）之後，WhatsApp將不再支援iOS 12以下、Android 4.1以下，以及KaiOS 2.5.0 以下等作業系統版本的iPhone及Android機款。

有黑客聲稱，將會把當中4億Twitter用戶的公共和私人數據作獨家銷售，索價達20萬美元（約156萬港元）。公開了部分Twitter用戶的數據，包括37個名人、政治家、記者、公司和政府機構的資料，例如Alexandria Ocasio-Cortez、Donald Trump JR、Mark Cuba、Kevin O'Leary和Piers Morgan等，以及1,000個Twitter用戶的資料。

黑客還向Twitter和馬斯克（Elon Musk）發出警告，表示如果不希望像Facebook般遭歐洲GDPR私隱法罰款2.76億美元（約21.5億港元）。

現時不少智能手錶均配備心率、血氧監測等功能，以便用戶配戴智能手錶來監測健康狀況。近日陸續有內地網民使用華為智能手錶「華為Watch」來拍攝實測片，發現即使是金華火腿、橙、紙盒包裝、毛公仔玩具等死物，竟然都能測出心率及血氧濃度。

美國在2021年從阿富汗撤軍，結束長達20年的阿富汗戰爭，但當時美軍所使用過的裝備，就被黑客研究組織「Chaos Computer Club」發現在eBay上出售，而且當中更包含了2,600人生物識別數據，例如指紋、虹膜掃描和人物照片等資料。

責任編輯：張寶燕

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