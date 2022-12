【中國通關】譚德塞稱收緊對華檢疫措施「可以理解」　中國外交部：不應影響人員交往

内地疫情持續升溫,多地宣佈收緊中國旅客入境要求,世界衛生組織總幹事譚德塞(29日)在社交平台Twitter發文,表示部分國家對中國實施防疫限制是可以理解。中國外交部發言人(30日)回應稱,各國防疫措施應當科學適度,不應影響正常的人員交往和交流合作。

In the absence of comprehensive information from #China, it is understandable that countries around the world are acting in ways that they believe may protect their populations. #COVID19