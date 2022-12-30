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【中國通關】譚德塞稱收緊對華檢疫措施「可以理解」　中國外交部：不應影響人員交往

Hot Talk 17:30 2022/12/30

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【中國通關】譚德塞稱收緊對華檢疫措施「可以理解」　中國外交部：不應影響人員交往

内地疫情持續升溫，多地宣佈收緊中國旅客入境要求，世界衛生組織總幹事譚德塞（29日）在社交平台Twitter發文，表示部分國家對中國實施防疫限制是可以理解。中國外交部發言人（30日）回應稱，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往和交流合作。

譚德塞在社交平台Twitter發文，表示世衛需要更詳細的訊息，以便對中國的實際疫情發展進行全面風險評估。他又稱，在中國沒有提供全面信息的情況下，世界各國以保護當地人民的方式行事，是可以理解。

同時，譚德塞指，世衛正密切關注疫情發展，會鼓勵中國追蹤新冠病毒、為最高風險的人群接種疫苗，世衛會向中國提供臨床照護及衛生系統支持。

外交部：防疫措施不應影響人員交往、本著公開透明態度分享疫情數據

外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往和交流合作。

汪文斌指，疫情發生以來，中方一直本著公開透明的態度，同包括世衛組織在內的國際社會，分享有關信息和數據，第一時間分享新冠病毒基因序列，為各國的相關疫苗和藥物研製作出重要貢獻。

汪文斌強調，中方有關部門通過全球流感共享數據庫，分享近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據，將繼續密切監測病毒變異情況，依法及時公開透明發布疫情信息，同國際社會共同應對疫情挑戰。

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編輯：伍鍵文

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