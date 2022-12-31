【2022回顧】中國中免登IPO集資王　僅3股集資過百億　盤點全年十大新股（附表）

▲ 中國中免登IPO集資王 僅3股集資過百億 盤點全年十大新股（附表）

受累宏觀環境不明朗、資本市場低迷，2022年香港IPO市場不算活躍，並到接近年底氣氛才明顯好轉。據聯交所資料，計及介紹形式上市，全年共有90隻股份登陸港股主板，當中僅3隻新股的集資額過百億元，分別為中國中免 （01880） 、天齊鋰業 （09696） 及中創新航 （03931） 。

中國中免以集資額184億元，成為2022年IPO集資王，而股價表現在十大集資新股中也是一支獨秀，上市後至年尾較上市價158元累升逾45%。相反，有8隻新股已跌穿招股價，包括天齊鋰業及中創新航。

今年十大新股合共集資739億元，佔整體集資額達76%。雖然首十名集資額較2021年的1888億削逾半，但佔比卻大幅增加，2021年首十大集資新股佔比為57%。

2022年十大新股集資排行榜 股份 集資額 *上市後股價變動 上市日期 中國中免 （01880） 184億 +45.6% 8月25日 天齊鋰業 （09696） 135億 -32% 7月13日 中創新航 （03931） 101億 -52.4% 10月6日 陽光保險 （06963） 71億 -6% 12月9日 萬物雲 （02602） 63億 -0.6% 9月29日 零跑科技 （09863） 63億 -37.1% 9月29日 金力永磁 （06680） 42億 -33.7% 1月14日 力勤資源 （02245） 37億 +3.8% 12月1日 滙通達 （09878） 23億 -6% 2月18日 法拉帝 （09638） 20億 -11.7% 3月31日 累計 739億 *股價表現統計由上市日起至2022年12月30日收市止

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編輯：袁諾曦