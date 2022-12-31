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【2022回顧】中國中免登IPO集資王 僅3股集資過百億 盤點全年十大新股（附表）
股市 10:00 2022/12/31
受累宏觀環境不明朗、資本市場低迷，2022年香港IPO市場不算活躍，並到接近年底氣氛才明顯好轉。據聯交所資料，計及介紹形式上市，全年共有90隻股份登陸港股主板，當中僅3隻新股的集資額過百億元，分別為中國中免 （01880） 、天齊鋰業 （09696） 及中創新航 （03931） 。
中國中免以集資額184億元，成為2022年IPO集資王，而股價表現在十大集資新股中也是一支獨秀，上市後至年尾較上市價158元累升逾45%。相反，有8隻新股已跌穿招股價，包括天齊鋰業及中創新航。
今年十大新股合共集資739億元，佔整體集資額達76%。雖然首十名集資額較2021年的1888億削逾半，但佔比卻大幅增加，2021年首十大集資新股佔比為57%。
|2022年十大新股集資排行榜
|股份
|集資額
|*上市後股價變動
|上市日期
|中國中免 （01880）
|184億
|+45.6%
|8月25日
|天齊鋰業 （09696）
|135億
|-32%
|7月13日
|中創新航 （03931）
|101億
|-52.4%
|10月6日
|陽光保險 （06963）
|71億
|-6%
|12月9日
|萬物雲 （02602）
|63億
|-0.6%
|9月29日
|零跑科技 （09863）
|63億
|-37.1%
|9月29日
|金力永磁 （06680）
|42億
|-33.7%
|1月14日
|力勤資源 （02245）
|37億
|+3.8%
|12月1日
|滙通達 （09878）
|23億
|-6%
|2月18日
|法拉帝 （09638）
|20億
|-11.7%
|3月31日
|累計
|739億
|*股價表現統計由上市日起至2022年12月30日收市止
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編輯：袁諾曦
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