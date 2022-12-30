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【新股IPO】8新股同日首招 望塵科技、正味已超購 一文看清孖展認購情況（附表）
股市 22:15 2022/12/30
在2022年最後一個交易日，8隻新股同日（12月30日）招股，分別為內地食品正味集團 （新上市編號：02147） 、運動手游開發商望塵科技 （新上市編號：02458） 、連鎖美容服務商美麗田園 （新上市編號：02373） 、物管服務商眾安智慧生活服務 （新上市編號：02271） 、潤華服務 （新上市編號：02455） 、石墨電極製造商昇能 （新上市編號：02459） 、樂華娛樂 （新上市編號：02306） 及淮北綠金 （新上市編號：02450） ，集資規模介乎8893萬元至7.83億元，為望塵科技及美麗田園，八新股集資額共25.5億元。
本文以一文方式，列出同日首掛新股孖展認購情況，供讀者參考，截至周五（30日）下午約8時各認購情況為：
|新股
|孖展認購數
|超購倍數
|最高集資額
|一手入場費
|截止招股日
|招股詳情
|正味集團 （02147）
|1660萬元
|0.1倍
|1.6億元
|3313.1元
|1月5日
|【按此】
|望塵科技 （02458）
|3956萬元
|0.48倍
|0.9億元
|2892.9元
|1月6日
|【按此】
|美麗田園 （02373）
|1602萬元
|未足額
|7.8億元
|9757.4元
|1月6日
|【按此】
|眾安智慧 （02271）
|416萬元
|未足額
|2.3億元
|3595.9元
|1月9日
|【按此】
|潤華服務 （02455）
|81萬元
|未足額
|1.5億元
|4040.4元
|1月9日
|【按此】
|昇能集團 （02459）
|208萬元
|未足額
|3.8億元
|4444.4元
|1月10日
|【按此】
|樂華娛樂 （02306）
|1834萬元
|未足額
|6.1億元
|15333.1元
|1月12日
|【按此】
|淮北綠金 （02450）
|456萬元
|未足額
|1.5億元
|3500.0元
|1月13日
|【按此】
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記者：宋佩恩
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