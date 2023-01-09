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【新股IPO】華樂娛樂孖展獲足額認購、美麗田園超購0.4倍　一文看清孖展認購情況（附表）

【新股IPO】華樂娛樂獲超購1.3倍、昇能及淮北綠金獲輕微超購　一文看清孖展認購情況（附表）

股市 16:13 2023/01/09

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8新股均於12月30日踏上招股尾班車，本文以列表顯示其招股情況，以供參考。

8隻新股早前同於2022年最後一個交易日（12月30日）起招股，仍在招股為石墨電極製造商昇能 （新上市編號：02459） 、樂華娛樂 （新上市編號：02306） 及淮北綠金 （新上市編號：02450） ，集資規模介乎8893萬元至7.83億元，為望塵科技及美麗田園，八新股集資額共25.5億元。

本文以一文方式，列出同日首掛新股孖展認購情況，供讀者參考，截至周一（9日）下午約3時各認購情況為：

新股 孖展認購數 超購倍數 最高集資額 一手入場費 截止招股日 招股詳情
昇能集團 （02459） 6001萬元 0.58倍 3.8億元 4444.4元 1月10日 【按此】
樂華娛樂 （02306） 1.4億元 1.3倍 6.1億元 15333.1元 1月12日 【按此】
淮北綠金 （02450） 1719萬元 0.13倍 1.5億元 3500.0元 1月13日 【按此】
眾安智慧 （02271） 7077萬元 2.14倍 2.3億元 3595.9元 1月9日（已截） 【按此】
潤華服務 （02455） 1.05億元 6.03倍 1.5億元 4040.4元 1月9日（已截） 【按此】
望塵科技 （02458） 5889萬元 1.21倍 0.9億元 2892.9元 1月6日（已截） 【按此】
美麗田園 （02373） 8.81億元 10.25倍 7.8億元 9757.4元 1月6日（已截） 【按此】
正味集團 （02147） 2.01億元 11.23倍 1.6億元 3313.1元 1月5日（已截） 【按此】

潤華服務2455獲超購6倍

潤華服務 （新上市編號：02455） 周一（9日）截止招股，孖展暫錄1.05億元，其中輝立借出5900萬元，以公開集資1500萬元計，超購6.03倍。

眾安智慧2271獲超購2倍

物管服務商眾安智慧生活服務 （新上市編號：02271） 周一（9日）截止招股，孖展暫錄7077萬元，其中輝立借出4900萬元，以公開集資2255萬元計，超購2.14倍。

美麗田園2147獲超購10倍

美麗田園 （新上市編號：02147） 周五（6日）截止招股，孖展暫錄8.81億元，輝立借出5.5億元，以公開集資1640萬元計算，超購10.25倍。

望塵科技2458獲超購1倍

望塵科技 （新上市編號：02458） 周五（6日）截止招股，孖展暫錄5889萬元，富途借出2600萬元，以公開集資2668萬元計算，超購1.21倍；雖招股首日（12月30日）已獲足額認購，但最終超額倍數及孖展認購額均較已截止新股少。

正味2147獲超購11倍

內地食品正味集團 （新上市編號：02147） 周四（5日）截止招股，孖展暫錄2.01億元，富途借出8100萬元，以公開集資1640萬元計算，超購11.23倍。

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記者：宋佩恩

港股 孖展 集資 IPO 物業管理股 淮北綠金股份（02450） 眾安智慧生活（02271） 美麗田園醫療健康（02373） 正味集團（02147） 昇能集團（02459）
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