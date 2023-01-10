【新股IPO】華樂娛樂孖展獲足額認購、美麗田園超購0.4倍 一文看清孖展認購情況（附表） 【新股IPO】華樂娛樂孖展獲超購逾4倍、淮北綠金獲輕微超購 一文看清孖展認購情況（附表）

股市

▲ 8新股均於12月30日踏上招股尾班車，本文以列表顯示其招股情況，以供參考。