hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！
【新股IPO】華樂娛樂孖展獲足額認購、美麗田園超購0.4倍 一文看清孖展認購情況（附表）
【新股IPO】潤華及眾安智慧兩物管股孖展均獲足額認購、華樂娛樂獲超購0.6倍 一文看清孖展認購情況（附表）
在2022年最後一個交易日，8隻新股同日（12月30日）起招股，仍在招股為物管服務商眾安智慧生活服務 （新上市編號：02271） 、潤華服務 （新上市編號：02455） 、石墨電極製造商昇能 （新上市編號：02459） 、樂華娛樂 （新上市編號：02306） 及淮北綠金 （新上市編號：02450） ，集資規模介乎8893萬元至7.83億元，為望塵科技及美麗田園，八新股集資額共25.5億元。
本文以一文方式，列出同日首掛新股孖展認購情況，供讀者參考，截至周四（5日）上午約9時各認購情況為：
|新股
|孖展認購數
|超購倍數
|最高集資額
|一手入場費
|截止招股日
|招股詳情
|眾安智慧 （02271）
|3776萬元
|0.67倍
|2.3億元
|3595.9元
|1月9日
|【按此】
|潤華服務 （02455）
|4109萬元
|1.74倍
|1.5億元
|4040.4元
|1月9日
|【按此】
|昇能集團 （02459）
|3630萬元
|未足額
|3.8億元
|4444.4元
|1月10日
|【按此】
|樂華娛樂 （02306）
|9552萬元
|0.57倍
|6.1億元
|15333.1元
|1月12日
|【按此】
|淮北綠金 （02450）
|1448萬元
|未足額
|1.5億元
|3500.0元
|1月13日
|【按此】
|望塵科技 （02458）
|5889萬元
|1.21倍
|0.9億元
|2892.9元
|1月6日（已截）
|【按此】
|美麗田園 （02373）
|8.81億元
|10.25倍
|7.8億元
|9757.4元
|1月6日（已截）
|【按此】
|正味集團 （02147）
|2.01億元
|11.23倍
|1.6億元
|3313.1元
|1月5日（已截）
|【按此】
美麗田園2147獲超購10倍
美麗田園 （新上市編號：02147） 周五（6日）截止招股，孖展暫錄8.81億元，輝立借出5.5億元，以公開集資1640萬元計算，超購10.25倍。
望塵科技2458獲超購1倍
望塵科技 （新上市編號：02458） 周五（6日）截止招股，孖展暫錄5889萬元，富途借出2600萬元，以公開集資2668萬元計算，超購1.21倍；雖招股首日（12月30日）已獲足額認購，但最終超額倍數及孖展認購額均較已截止新股少。
正味2147獲超購11倍
內地食品正味集團 （新上市編號：02147） 周四（5日）截止招股，孖展暫錄2.01億元，富途借出8100萬元，以公開集資1640萬元計算，超購11.23倍。
追蹤新股消息，可瀏覽追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】
相關文章：
【新股IPO】5新股首掛榮辱互見 特海國際曾倍升 主席周兆呈：日後再融資則按發展需要
【新股IPO】億華通2402及百果園2411首招、粉筆2469孖展超購9.9倍 一文看清所有新股認購表現（附表）
記者：宋佩恩