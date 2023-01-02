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【新股IPO】望塵科技、正味孖展錄輕微超購　一文看清孖展認購情況（附表）

股市 21:48 2023/01/02

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8新股均於12月30日踏上招股尾班車，本文以列表顯示其招股情況，以供參考。

在2022年最後一個交易日，8隻新股同日（12月30日）招股，分別為內地食品正味集團 （新上市編號：02147） 、運動手游開發商望塵科技 （新上市編號：02458） 、連鎖美容服務商美麗田園 （新上市編號：02373） 、物管服務商眾安智慧生活服務 （新上市編號：02271） 、潤華服務 （新上市編號：02455） 、石墨電極製造商昇能 （新上市編號：02459） 、樂華娛樂 （新上市編號：02306） 及淮北綠金 （新上市編號：02450） ，集資規模介乎8893萬元至7.83億元，為望塵科技及美麗田園，八新股集資額共25.5億元。

本文以一文方式，列出同日首掛新股孖展認購情況，供讀者參考，截至周一（2日）下午約8時各認購情況為：

新股 孖展認購數 超購倍數 最高集資額 一手入場費 截止招股日 招股詳情
正味集團 （02147） 1935萬元 0.18倍 1.6億元 3313.1元 1月5日 【按此】
望塵科技 （02458） 4152萬元 0.56倍 0.9億元 2892.9元 1月6日 【按此】
美麗田園 （02373） 2792萬元 未足額 7.8億元 9757.4元 1月6日 【按此】
眾安智慧 （02271） 399萬元 未足額 2.3億元 3595.9元 1月9日 【按此】
潤華服務 （02455） 110萬元 未足額 1.5億元 4040.4元 1月9日 【按此】
昇能集團 （02459） 280萬元 未足額 3.8億元 4444.4元 1月10日 【按此】
樂華娛樂 （02306） 1715萬元 未足額 6.1億元 15333.1元 1月12日 【按此】
淮北綠金 （02450） 477萬元 未足額 1.5億元 3500.0元 1月13日 【按此】

追蹤新股消息，可瀏覽追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

港股 孖展 集資 IPO 物業管理股 淮北綠金股份（02450） 眾安智慧生活（02271） 美麗田園醫療健康（02373） 正味集團（02147） 昇能集團（02459）
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