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【港元定存】集友7天年息6厘　加時到3月底

08:44 2022/12/31

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歲晚收爐，本周僅得3個交易天，全周共有6間銀行調整港元定期存款息，當中4減兩加。花旗「標尾會」，提高3個月年息0.69厘，新報4.24厘；1年期也升0.6厘、至3.46厘。匯立則上調9個月年息。

集友則率先延跨年戰幔，7天年息享6厘，原本12月31日截止，新近順延至2023年3月底；如以存款上限500萬元計，短存速賺約5,700元利息，惟須先把人民幣兌換作港元。

而大新 （02356） 已勁劈半年及1年期逾兩厘，新息率竟跌破1厘大關，乃自12月中掀起的減息浪中，再擲下震撼彈。南商撤半年5厘息。大眾銀行調低短中長息，其中1周年息削低0.7厘，至1.6厘；建行亞洲也下調3個月年息0.05厘，至4.8厘。而日前信銀國際也兩度削息，向3個月及1年期開刀。

1年美元定存息最高5.1厘  減息潮加劇中小行劈息兩厘【下一頁】

專家指拆息不斷走低，1個月拆息已10連跌，新報4.34厘，而反映銀行資金成本的3個月拆息更失守5厘，年尾收報4.99厘，遂料定存息於新春後再急回。

定存市況全周重點為劈息絕不手軟：素來打高息牌的大新，繼上周把5厘息下架，今個星期一減再減，既於12月28日（周三）撤銷4厘息，昨再大幅下調短中長息，令1厘息告終，例如狠削3個月年息1.845厘，新息率僅得0.655厘。又勁減半年期2.255厘、至0.745厘超低水平；1年期急劈2.095厘，至乍現0.905厘，創該行下半年的新低位。

3個月港元定存息最高8.8厘  超高息陸續下架【下一頁】

此外，富邦降低3個月、半年及1年期的入場費，由100萬元急降至20萬元。不過，卻更改附帶條款，尤其是對「新錢」有較複雜的定義，難免令存戶感「明鬆暗緊」。

富邦享最高息的最新要求，是個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定的定存。而「合資格新資金」是指客戶敘做定期當天，客戶就該貨幣的最新存款結餘總額（扣減敘做定期當天，同一貨幣已享用所有新資金優惠的定期、累計本金的金額），與7個曆日前同一貨幣結餘對比所增加的金額；所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款金額均會計算在內。且優惠名額有限，額滿即止。

先前富邦只要求全新資金或兌換，1年已享5.1厘；如今客戶能否享同樣高息，須把戶口的結餘計一番。

高息標仍是東亞 的8.8厘稱冠，將於今年底到期；以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。

指定存期方面，半年期：南商狠削0.4厘至失守5厘關，僅得4.8厘而失守三甲榜。相反，恒生 （00011） 維持5厘而晉級榜首。富邦及大眾財務齊以4.9厘穩守第2位，險勝創興及交銀香港的4.85厘。

1年期：南商於本周亦累削0.2厘至僅得5厘，遂由冠軍滑落至季軍。榜首寶座讓路給富邦的5.1厘，創興及大眾財務以5.05厘升級至亞軍。

港元定存最高息10厘  專家籲追趕高息尾班車【下一頁】

短息仍以滙豐及星展7天年息齊享10厘為冠絕全城的息率，星展的起始金額為50萬元，全期袋息959元；以500萬元封頂金額計，可賺息9,589元。而滙豐相同短存的起存額僅1萬元，更不設存款上限。

惟傳統銀行的超高息有較多限制，例如滙豐要求理財總值百萬元的尚玉客戶、以及先以指定外幣作兌換。星展10厘息更要過3關，同樣是擁資產值百萬元的豐盛理財戶、成功完成至少50萬元的指定投資交易、且須分行進行，更將於今年底屆滿。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周只有匯立逆市提高9個月年息0.2厘、至4.5厘而繼續領先同業。

1個月期以平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠；3個月期也是該行的4.4厘奪冠。

半年期呈雙冠王，匯立、天星（AirStar Bank）齊以4.2厘領先。

1年期是天星的4.3厘跑出，富融4.08厘，眾安（ZA Bank）3.31厘。

15個月是匯立的4.4厘稱王，兩年期以livibank的4.2厘稱霸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

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