【港元定存】港元3個月定存最高8.8厘 超高息最後衝刺

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歲晚收爐，本周僅得3個交易天，全周共有6間銀行調整港元定期存款息，當中4減兩加。先說壓軸減息，包括今天（12月30日）4間中小行減息，更不約而同於3日內兩連減，包括大新 （02356） 勁劈半年及1年期逾兩厘，新息率竟跌破1厘大關，乃自12月中掀起的減息浪中，再擲下震撼彈。

南商撤半年5厘息。大眾銀行調低短中長息，當中大眾銀行劈幅最大是短存，1周年息削低0.7厘、至1.6厘；建行亞洲也下調3個月年息0.05厘、至4.8厘。而日前信銀國際也兩度削息，向3個月及1年期開刀。

反觀，花旗「標尾會」，提高3個月年息0.69厘，新報4.24厘；1年期也升0.6厘、至3.46厘。匯立則上調9個月年息。

集友則率先延跨年戰幔，7天年息享6厘，原本明天（31日）截止，新近順延至2023年3月底；如以存款上限500萬元計，短存速賺約5,700元利息，惟須先把人民幣兌換作港元。

1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘【下一頁】

專家指拆息不斷走低，1個月拆息已10連跌，新報4.34厘，而反映銀行資金成本的3個月拆息更失守5厘，年尾收報4.99厘，遂料定存息於新春後再急回。

踏入今年最後一周，定存市況有3大看點，分別為︰

（1）劈息絕不手軟：素來打高息牌的大新，繼上周把5厘息下架，今個星期一減再減，既於本周三（28日）撤銷4厘息，今天再大幅下調短中長息，令1厘息告終，例如狠削3個月年息1.845厘，新息率僅得0.655厘。又勁減半年期2.255厘、至0.745厘超低水平；1年期急劈2.095厘，至乍現0.905厘，創該行下半年的新低位。

（2）賺息縮水：12月初仍勇於搶存的南商，自12月13日起至今已3度削息，包括本周兩連減，1年期由最高的5.4厘，現已減至險守5厘；以門檻100萬元計，食息族於半個月內變相少袋4,000元利息。

（3）中小行施「辣招」：富邦昨天新推1個月年息4.1厘，但不及滙豐（HSBC）同期的5厘高。惟龍頭發鈔行的特高息，須指定理財戶先參加「交易薈」的股票獎勵計劃等。

3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架【下一頁】

此外，富邦降低3個月、半年及1年期的入場費，由100萬元急降至20萬元。不過，卻更改附帶條款，尤其是對「新錢」有較複雜的定義，難免令存戶感「明鬆暗緊」。

富邦享最高息的最新要求，是個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定的定存。而「合資格新資金」是指客戶敘做定期當天，客戶就該貨幣的最新存款結餘總額（扣減敘做定期當天，同一貨幣已享用所有新資金優惠的定期、累計本金的金額），與7個曆日前同一貨幣結餘對比所增加的金額；所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款金額均會計算在內。且優惠名額有限，額滿即止。

先前富邦只要求全新資金或兌換，1年已享5.1厘；如今客戶能否享同樣高息，須把戶口的結餘計一番。

另一方面，檢視2022年煞科周的高息榜，基於南商罕有頻頻減息而再有大執位。且須注意不少優惠現正倒數，於大除夕截止，料元旦過後超高息陸續消失，例如3個月期仍以東亞 （00023） 的8.8厘稱冠，將於今年底到期；以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。緊接其後是華僑永亨的5厘，交銀香港以4.9厘重返季軍。而連續兩天降息的南商，累減此存期0.5厘至僅得4.6厘而落榜。

半年期方面，同樣南商狠削0.4厘至失守5厘關，僅得4.8厘而失守三甲榜。相反，恒生 （00011） 維持5厘而晉級榜首。富邦及大眾財務齊以4.9厘穩守第2位，險勝創興及交銀香港的4.85厘。

1年期南商於本周亦累削0.2厘至僅得5厘，遂由冠軍滑落至季軍。榜首寶座讓路給富邦的5.1厘，創興及大眾財務以5.05厘升級至亞軍。

順帶一提，展望周末長假，市場憧憬再有突擊超高息，因料匯立（WeLaB Bank）在除夕及元旦佳節再推快閃破頂息。該行已於平安夜推全港首個「Go息祭」：限時限量高息定存，1個月驚現12.4厘，入場費為10元；以上限兩萬元計，賺取206元利息。翌日聖誕節更加至12.5厘，惟賺盡也不過是208元。

匯立呼籲客戶先存錢入活期戶口，當登入app捕捉到驚喜禮物，便即刻做定存，由於先到先得，隨時搶購一空。據悉該行擬於特別日子再推「Suprise Go Save」，且同一人可無限次參與。

港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車【下一頁】

然而，匯立的突擊極「短癮」，並非經常有，故不列在高息榜。目前仍以滙豐及星展7天年息齊享10厘為冠絕全城的息率，雖然存息不及上述虛銀高，但賺息卻較多，畢竟星展的起始金額為50萬元，全期袋息959元；以500萬元封頂金額計，可賺息9,589元。而滙豐相同短存的起存額僅1萬元，更不設存款上限。

惟傳統銀行的超高息有較多限制，例如滙豐要求理財總值百萬元的尚玉客戶、以及先以指定外幣作兌換。星展10厘息更要過3關，同樣是擁資產值百萬元的豐盛理財戶、成功完成至少50萬元的指定投資交易、且須分行進行，更將於今年底屆滿。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周只有匯立逆市提高9個月年息0.2厘、至4.5厘而繼續領先同業。

其餘存期沒變，1個月期以平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠；3個月期也是該行的4.4厘奪冠。

半年期呈雙冠王，TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立、以及小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）齊以4.2厘領先。

1年期是天星的4.3厘跑出，拋離工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 牽頭虛銀富融（Fusion Bank）的4.08厘，以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。15個月是匯立的4.4厘稱王，兩年期以中銀香港 （02388） 、怡和系及京東數科參股的虛銀livibank的4.2厘稱霸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源